احذر 7 تطبيقات لتجنب الاحتيال والهكر على هاتفك ولا يجب تنزيلها

تزداد كل يوم عمليات البحث حول أساليب الهكر الجديدة التي يتعرض لها الأشخاص ومستخدمي التكنولوجيا بصفة عامة، حيث يفتقد العديد من الأشخاص إلى المعرفة الرقمية التي تجعلهم في موضع الوقوع في الفخ الذي تتعدد أشكاله، حيث يستخدم الأشخاص المحتالون جميع التطبيقات الجديدة حيث يسهل عملية اختراق وتسهيل الاحتيال، وذلك بهدف تجنب عمليات السرقة والخداع ينصح العديد من الأشخاص بالحرص على عدم تنزيل أي تطبيقات من تلك التي تسمى ببرامج سطح مكتب بعيد remote desktop apps لاسيما ما يلي بحسب ما رصدت بعض المواقع التقنية.

1- برنامج TeamViewer Quicksupport :

يعد هذا البرنامج من أكثر التطبيقات التي يتم استخدامها من قبل تكنولوجيا المعلومات وذلك بهدف التحكم في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر من خلال التواصل عن بُعد، علماً بأن هذا التطبيق أداة مفيدة للغاية إلا أنه إذا كنت لا تعرف كيف يعمل فلا تقم بتنزيله، حيث أن هذا البرنامج يعد من أكثر التطبيقات استخداماً من قبل المحتالين بهدف سرقة تفاصيل تسجيل الدخول المصرفي وكلمات المرور.

2- تطبيق Microsoft Remote Desktop :

بالإضافة إلى هذا التطبيق الذي يتيح لكافة المستخدمين التواصل مع الجميع من خلال الاتصال عبر الكومبيوتر أو بعض التطبيقات الافتراضية الجديدة، علماً بأنه تطبيق مفيد للغاية ويعمل على غرار Teamviewer Quicksupport، ومع ذلك يمكن أن يكون أداة فعالة للغاية للمحتالين إذا لم يعرف المستخدم كيفية استخدامه بطريقة صحيحة.

3- تطبيق Anydesk :

ومن الجدير بالذكر أن هذا التطبيق يعد أحد أكثر الأدوات المفضلة لمستخدمي الأعمال لإدارة أجهزة سطح المكتب عن بُعد، ولكنه يمثل أيضاً التطبيق الأكثر شيوعاً الذي يستخدمه المحتلون لذلك ابتعد عن Anydesk بأي ثمن.

4- تطبيق Airdroid :

هذا التطبيق آخر يتيح الوصول عن بعد لهواتف الأندرويد والذي يجب عليك الابتعاد عنه أيضاً

5- Airmirror :

تطبيق شائع آخر يتيح لك الوصول إلى هاتفك من جهاز كمبيوتر في أي مكان لا تقم بتنزيل هذا التطبيق إذا أخبرك شخص ما بذلك إلا إذا كنت متأكد من كيفية عمله.

6- تطبيق Chrome Remote Desktop :

أطلقت شركة جوجل العديد من التطبيقات الموثوقة والمفيدة للغاية، إلا أنها في الفترة الأخيرة وقعت في الأيدي الخطأ، فقد يتسبب في خسارة بيانات الفرد كاملة وكلمات المرور البنكية والحسابات الشخصية.

7- تطبيق Splashtop Personal :

هذا التطبيق للوصول إلى سطح المكتب عن بُعد وتحتاج إلى معرفته جيداً إذا كنت لا تريد أن تتعرض للخداع.