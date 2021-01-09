بديل الواتساب بالخطوات تنزيل تطبيق signal الآمن والمشفر للدردشة

بعد الإعلان الأخير عبر موقع تويتر من أغني رجل في العالم عن أفضلية تطبيق signal، وعدد الشكاوى التي تعرض لها الكثير من مستخدمي تطبيق الواتساب، يعد تطبيق سيجنال هو من التطبيقات الأكثر أمناً من كافة المراسلة الفورية والأكثر استخداماً على مدار اليوم، وحيث يدعي تطبيق المراسلة أنه يقدم رسائل خاصة مع تشفير من طرف إلى طرف بالإضافة إلى ميزات عديدة أخرى قد تم الغعلان عنها سابقاً، كما يعد تطبيق المراسلة أيضاً بديلاً جيداً لأولئك الذين لا يتفقون مع أخر تحديثات لسياسة الخصوصية في الواتساب، كما فضله بعض كبار رجال الأعمال عن استخدام الواتساب ومنهم أغنى رجل فى العالم إيلون ماسك بعد أن بلغت ثروته 185 مليار دولار بزيادة رأس مال وأسهم شركاته تسلا وسبايس إكس إلى صدارة قائمة أثرياء العالم وهو دائما يفضل استخدام سيجنال بدلاً من واتساب.

خطوات تنزيل تطبيق signal private messenger :

يعد هذا التطبيق من أكثر التطبيقات التي تعتمد على أنظمة تشغيل أندرويد android و ios وذلك بخلاف واتساب، حيث تم توفير من خلال تطبيق سيجنال أيضاً على ipad، ويمكن لمستخدمين أيضاً تنزيل تطبيق سيجنال وتثبيته على أنظمة التشغيل windows و linux و mac تماماً مثل واتساب، حيث لاحظ أنه لاستخدام تطبيق سيجنال على هذه الأنظمة الأساسية يجب تثبيت تطبيق سيجنال على الهاتف الذكي.

افتح تطبيق سيجنال على هاتفك الذكي واضغط متابعة اسمح بالأذونات اللازمة ادخل رقم الهاتف الذي تريد استخدامه لتطبيق سيجنال وتحقق منه بمجرد التحقق ادخل اسمك وانقر فوق التالي لإنهاء الإعداد

في تطبيق سيجنال انقر على أيقونة “القلم” من الركن الأيمن السفلي

حدد جهة الاتصال سيتم بعد ذلك فتح نافذة دردشة جديدة

اكتب رسالتك واضغط على زر الإرسال

كيفية إعداد تطبيق سيجنال للاستخدام :كيفية إرسال الرسائل باستخدام تطبيق سيجنال :كيفية إرسال الصور ومقاطع الفيديو باستخدام تطبيق سيجنال :

يتم إرسال الصور ومقاطع الفيديو من خلال الدخول على أي نافذة ثم الضغط على أيقونة “+” يمكنك الاختيار من المعرض و gif والاتصال بالملف والموقع، ثم الضغط على الخيار الصحيح حدد الملف أو الصورة أو الفيديو وإرسالها.

كيفية إجراء المكالمات باستخدام تطبيق سيجنال :

في أي نافذة دردشة اضغط على أيقونة مكالمة الصوت أو الفيديو لإجراء مكالمة