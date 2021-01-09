صرف الدفعة 38 من حساب المواطن بعد تحديث يناير

ينتظر الجميع الأن موعد صرف الدفعة 38 من حساب المواطن، فكم من الوقت يجب انتظاره للإيداع، حيث أكد البرنامج في ينايرعلى الإجراءات التي سبق وتم العمل بها في الشهور الأخيرة والمتعلقة بعمليات التسجيل والاستعلام في برنامج حساب المواطن، وشدد على نفي جميع الإشاعات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الفترة الأخيرة، بإعادة فتح باب التسجيل من جديد، حيث أن التسجيل الجديد مُعلق مؤقتاََ، ويذكر أن أخر عملية لتسجيل المواطنين في الحساب كانت عام 2020 وتحديدا في الشهر الثالث من العام أثناء صرف دفعة 28، حيث شملت المسجلين الجديد بعد دراسة الأهلية، ونود أن نحيطكم علما بأن العمليات القائمة الأن هي متاحة فقط لتحديث البيانات وإضافة التابعين للمستخدمين الموجودين حاليا والمسجلين من الفترة من ديسمبر 2017 الى مارس 2020، وأشار حساب المستفيدين إلى أنه يمكن للجميع استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية.

موعد صرف الدفعة 38 من حساب المواطن

مع اقتراب وقت نزول دفعة المواطن 38، كم متبقي على حساب المواطن أصبح هذا هو السؤال الأكثر طرحا في المملكة، يؤكد حساب حساب المستفيدين دائما أن الدفعة القادم من البرنامج ستكون يوم الأحد الموافق العاشر من يناير، 26 جمادى الأولى 1442 هـ، أي أنه يمكنكم الاستعلام عن الدفعة ابتداءا بمرور ساعتين من الأن، وسحب المبلغ من أرصدة حسابكم الشخصي في البنك.

دخول حساب المواطن البوابة الإلكترونية

قام برنامج حساب المواطن في الفترة الأخيرة بتحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وقام بتعليق تسجيل المستفيدين الجدد في البرنامج، وذلك بعد تاريخ صرف الدفعة من شهر مارس العام الماضي، وأوجب إضافة اثبات التحقق من استقلالية الأفراد عن طريق رفع بعض المستندات الخاصة بالسكن والمؤهلات التعليمية، واعتبره من الشروط الأساسية للإبقاء على حسابات المستفيدين، وطالب الجميع بتعديل وتحديث حساباتهم المختلفة، ولمعرفة استحقاقك من عدمه يرجى الدخول البوابة الإلكترونية حساب المواطن، وإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور أو يمكنك تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني، وستجد تفاصيل الدفعة الحالية والسابقة، واذا وجدت “وجهت” فهذا معناه ان العملية تحت الإيداع، ومدفوعة أي انك تستطيع الحصول عليها من المصرف، وفي الانتظار تعني عدم ارسال المبلغ للبنك بس وجود مشكلة في حسابك البنكي، أو أنك أدخلت الأيبان بطريقة خطأ.