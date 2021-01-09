طريقة حساب القرض الشخصي الجديدة من البنوك السعودية وقيمة نسبة الفائدة الحالية 1442

طريقة حساب القرض الشخصي الجديدة، يبحث الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية عن الطريقة المتبعة لحساب القرض الشخصي، والذي يتمثل في التمويل الذي يتقدم الأشخاص للحصول عليه من البنوك المختلفة الشهيرة الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم الكثير من البنوك في السعودية بتقديم التمويل للأشخاص بنفس الطريقة المتبعة في حساب القرض الشخصي، ويكون الإختلاف في الإجراءات المتخذة داخل كل بنك لحساب القرض الشخصي، وفيما يلي نعرض كيفية حساب الفرص الشخصي في أهم البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية.

طريقة حساب القرض الشخصي الجديدة 1442

هناك طريقة متبعة لحساب القرض الشخصي في كافة البنوك في السعودية، فإذا كان الشخص يحصل علي راتب 2000 ريال سعودي، بدون أي مستحقات متأخرة يتم حساب القرض الشخصي علي النحو التالي:

يتم سداد القرض الشخصي علي مدة 5 سنوات.

يقوم الشخص بدفع معدل ثابت للقرض وهو 1.39% بشكل سنوي خلال ال5 سنوات.

ويتمثل القسط الشهري بمبلغ 6666 ريال سعودي، حيث يتمثل التمويل الأساسي في مبلغ 342498 ريال سعودي.

المعدل المحتسب علي العميل يكون 57461.

قيمة التمويل والمعدل المحسوب يبلغ 399960.

كيفية حساب القرض الشخصي بنك الراجحي 1442

أتاح بنك الراجحي إمكانية حساب القرض الشخصي الذي يتم تمويل به الشخص، وذلك من خلال حاسبة التمويل الشخصي التي يتيحها المصرف من خلال هذه الخطوات.

التوجه إلي حاسبة التمويل الشخصي الموجودة علي موقع بنك الراجحي https://www.alrajhibank.com.sa/.

كتابة كافة البيانات المطلوبة منك مثل تحديد الجنسية وتحديد قطاع العمل، وإدخال الراتب الشهري.

سوف يتم تحديد قيمة القرض والمدة المحددة للسداد مباشرة.

خطوات حساب القرض الشخصي من بنك البلاد

حدد بنك البلاد إمكانية حساب القرض الشخصي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببنك البلاد، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات.

الدخول علي رابط موقع بنك البلاد الإلكتروني https://www.bankalbilad.com/.

الضغط علي أيقونة أفراد الموجودة أعلي الشاشة.

التوجه إلي التمويل الشخصي.

قم بالضغط علي أيقونة أحسب تمويلك،

يقوم المستخدم بإدخال الراتب الشهري الخاص به، وكذلك إدخال مدة التمويل بالأشهر.

قم بالضغط علي كلمة أحسب، ليتم حساب القرض الشخصي الخاص بك مباشرة.

خطوات حساب القرض الشخصي البنك الاهلي السعودي

حساب القرض الشخصي من البنك الاهلي السعودي للعملاء فى مختلف مناطق السعودية عن طريق الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى رابط حاسبة تمويل الأهلي.

قم بتحديد نوع القرض المراد الحصول عليه من البنك الاهلي السعودي.

ملاء كافة البيانات المطلوبة امامك فى الصفحة ثم النقر على حساب قيمة القرض وفترات السداد.

ما هي نسبة الفائدة في البنوك السعودية 2021-1442

تختلف نسبة الفائدة للتمويل الشخصي من بنك الى بنك داخل المملكة، وتبدا القروض الشخصية بداية من 50000ريال سعودي الى 2 مليون ريال سعودي، واليكم جدول نسبه الفائده فى جميع البنوك السعوديه كما يلي: