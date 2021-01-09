القاهرة ـ رويترز: ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (واس) أن العاهل السعودي الملك سلمان تلقى في وقت متأخر الجمعة في منطقة نيوم الاقتصادية الجرعة الأولى من لقاح الوقاية من فيروس كورونا. ونشرت الوكالة صورا وتسجيلا مصورا قصيرا ظهر فيه فريق طبي يحقن الملك سلمان باللقاح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاهل السعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.