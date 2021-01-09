أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يكشف مفاجأة بشأن طقس الأحد والاثنين

الفلكي الشوافي يكشف مفاجأة بشأن طقس الأحد والاثنين
قال الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي إن حالة الطقس تكون مستقرة حتى مساء غدٍ الإثنين، حيث لا تغيرات جوهرية متوقعة في حالة الطقس على كل مدن ومحافظات الجمهورية، لما قد بلغته الليلة الماضية.
وتوقع الفلكي الشوافي شبه إستقرار لمستوى درجة الحرارة الصغرى ليومي الأحد والاثنين ليبقى مستوى انخفاضها مقارب لما قد بلغته الليلة الماضية.
وأكد الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، أن الأجواء تبقى باردة الى شديدة البرودة على المرتفعات والأحواض الجبلية والهضاب الداخلية.
كما توقع الفلكي اليمني أن تبلغ درجات الحرارة الصغرى ما بين 2 درجة مئوية فوق الصفر والصفر المئوي على بعض المناطق في المرتفعات والأحواض الجبلية أي "بعض المدن والأرياف والأراضي الزراعية وليس قمم الجبال"، موضحاً ان درجة الحرارة المحسوسة على هذه المناطق متوقع ان تهبط دون الصفر المئوي.
وحذر الشوافي المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى.. داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.
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