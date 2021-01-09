أخبار اليمن : عودة 24 صياداً يمنياً بعد احتجازهم في إريتريا

عودة 24 صياداً يمنياً بعد احتجازهم في إريتريا
وصل إلى مركز الإنزال السمكي بالخوبة محافظة الحديدة اليوم 24 صياداً كانوا محتجزين في السجون الإريترية.
وأوضح مدير مركز الإنزال السمكي محمد هاشم أن الصيادين الذين وصلوا على متن عدد من القوارب تم اعتقالهم من داخل المياه الإقليمية اليمنية قبل ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أنه تم التوجيه من قبل رئيس الهيئة للمصائد السمكية في البحر الأحمر المهندس هاشم الدانعي بتوفير احتياجات الصيادين المفرج عنهم.
وأدان هاشم اعتداءات السلطات الإريترية المتكررة بحق الصيادين في السواحل اليمنية .. داعياً المنظمات الدولية إلى تحمل المسئولية القانونية والأخلاقية ووضع حد للممارسات التعسفية ضد الصيادين في السواحل اليمنية وحرمانهم من مصدر دخلهم.
بدورهم نوه الصيادون المفرج عنهم باهتمام قيادتي السلطة المحلية والهيئة وتقديم الدعم والمساعدات لهم.
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