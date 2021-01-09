السودان : نرفض تجزئة أى اتفاق لسد النهضة بين الملء والتشغيل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الحكومة السودانية، أنها تريد التوصل لاتفاق شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بسد النهضة.

وطلبت الحكومة السودانية، من الاتحاد الإفريقى أن يلعب دورا قياديا فى مفاوضات سد النهضة.

وكان وزير الرى السودانى ياسر عباس، أعرب، الخميس الماضى، عن قلق بلاده البالغ من إعلان إثيوبيا المضى قدما فى تنفيذ الملء للعام الثانى دون إخطار مسبق ودون توقيع اتفاق أو تبادل للمعلومات.

وقال عباس فى رسالة له، إن السودان لا يحتمل ولا يتحمل المضى فى مفاوضات لا نهاية لها ولا تنتهى بنتائج وحلول ذات قيمة، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأشار وزير الرى إلى "التزام السودان بمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبى تحت رعاية الاتحاد الإفريقى فى أى وقت حال تعديل المنهجية بإعطاء دور أكبر للخبراء".