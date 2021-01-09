الخارجية الأمريكية : ترامب يوقع صفقة إف 35 مع الإمارات قبل ترك منصبه

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه من المرجح أن يوقع الرئيس الحالى، دونالد ترامب، على صفقة لتزويد الإمارات بمقاتلات من طراز "F-35" قبل انتهاء فترة ولايته، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقال مساعد وزير الشؤون العسكرية والسياسية فى وزارة الخارجية الأمريكية، كلارك كوبر، خلال مؤتمر صحفى عبر الهاتف مساء أمس الجمعة، إن "كل شيء يسير فى هذا الاتجاه" فيما يخص توقيع ترامب على الصفقة مع الإمارات حتى تركه الرئاسة يوم 20 يناير. وأوضح كوبر: "كما تفهمون، هناك أكثر من صفقة واحدة.. لهذا السبب سيتم التوقيع عليها فى أوقات مختلفة". وقال كوبر، فى تصريحات سابقة، إنه ليس من المتوقع أن يؤثر تولى الرئيس المنتخب، جو بايدن، السلطة فى 20 يناير، على الصفقة التى تقدر بـ23 مليار دولار، مشيرا إلى أن المسؤولين الحاليين فى وزارة الخارجية يعملون عن كثب مع نظرائهم الإماراتيين، متوقعا احترام بلاده كافة الاتفاقيات التى وقعت عليها.

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