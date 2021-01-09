لبنان يسجل 5.414 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 5.414 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 215 ألفا و553 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية "بى سى آر" التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.





وأشارت الوزارة –فى بيان لها– إلى تسجيل 20 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 1.590 حالة، فى حين يتواجد 535 شخصا فى وحدات العناية المركزة، إلى جانب 168 شخصا على أجهزة التنفس الصناعى فى المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 26.469 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.