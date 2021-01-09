الصحة اللبنانية: فقدنا السيطرة على تفشي فيروس كورونا

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن عدد الإصابات اليومية بكورونا ارتفع خلال أسبوعين من 1500 إصابة يوميا إلى 5500، متوقعة وصول عدد الإصابات اليومية في البلاد إلى 8 آلاف.
ونقلت قناة "الشرق" السعودية عن وزارة الصحة اللبنانية قولها " فقدنا السيطرة على تفشي فيروس كورونا".
وأكدت الوزارة عدم وجود أماكن شاغرة في غرف العناية الفائقة لمصابي كورونا.
فيما طالبت اللجنة النيابية الصحية في لبنان المسؤولين بفرض حالة الطوارئ الصحية فورا.
وسجلت السلطات الصحية في لبنان، اليوم السبت، 5414 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و20 حالة وفاة.
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