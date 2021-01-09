الحرس الوطني الكويتي يدشن خطا لتصنيع الكمامات

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن الحرس الوطني الكويتي دشن خطًا لتصنيع الكمامات، وأعلن أن الإنتاج مخصص لتغطية احتياجات الصفوف الأمامية وجمعيات النفع العام.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل شفاء 245 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 148728 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أمس الجمعة، أعلنت عن تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الصحة الكويتية في تقرير لها أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد ارتفع منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 153473 حالة.

كما سجلت الوزارة الكويتية حالتي وفاة إثر إصابتها ليرتفع إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 940 حالة.