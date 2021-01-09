كاتمة أسرار ترامب.. استقالة هوب هيكس بعد أيام من اقتحام الكونجرس

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخاصة هوب هيكس، استقالت من منصبها.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن هيكس ستغادر منصبها الأسبوع المقبل، لتصبح الأحدث في سلسلة من حلفاء ترامب الذين تركوا مناصبهم.

وقالت الشبكة إن استقالة هيكس المقربة من ترامب، ليس لها علاقة باقتحام مجموعة من أنصار ترمب لمبنى الكابيتول، الأربعاء الماضي.

وعرفت هيكس بأنها كاتمة أسرار ترامب، منذ انضمامها إلى شركته منذ عام 2014، بعد أن عملت عارضة أزياء وكانت على علاقة وثيقة بابنته إيفانكا ترامب.

يأتي ذلك بعد اقتحام أنصار ترامب، الأربعاء، مبنى الكونجرس تزامنا مع جلسة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل.