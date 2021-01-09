الأردن يعلن موعد بدء برنامج التطعيم الوطني ضد كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، اليوم السبت، أن بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا سيكون صباح الأربعاء المقبل، بوصول أولى كميات لقاح "سينوفارم" الصيني، ولقاح "فايزر-بيونتيك".

وقال عبيدات، إن البرنامج يستند للدليل الوطني للتطعيم ضد كورونا، ويراعي الأولويات المتبعة عالميا، التي تستهدف الفئات الأكثر تأثرًا، والمتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية، وفقًا لقناة "المملكة" الأردنية.

وأوضح عبيدات أن الحكومة تعاقدت مع ائتلاف كوفاكس العالمي، بالإضافة إلى شركة فايزر بشكل ثنائي، لتوريد كميات من اللقاح، لافتا النظر إلى أن العمل جارٍ أيضًا لتأمين كميات إضافية من لقاح "سينوفارم" خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير الصحة الأردني إلى أن الحكومة توصلت أيضًا إلى تفاهمات مع شركتي "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون"، المصنعة للقاحات مضادة لكورونا، من أجل تزويد الأردن بكميات من المطاعيم التي سوف تنتجها فور حصولها على إذن الاستخدام الطارئ عالميًا ومحليًا.

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء قد منحت لقاحي فايزر وسينوفارم، إذن الاستخدام الطارئ الذي يتاح إعطاؤه داخل الأردن.