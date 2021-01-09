خاص| فى اليوبيل الماسي.. متحدث وزارة الدفاع العراقية لـ دوت الخليج: نفخر بالمؤسسة العسكرية لهذه الأسباب

أكد اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، مدير التوجيه والإعلام المعنوى بوزارة الدفاع العراقية والناطق باسم الوزارة، أن المؤسسة العسكرية العراقية تطورت بشكل كبير وغير مسبوق خلال السنوات الأخيرة من حيث الخبرة والقدرات القتالية بفضل أبنائها المخلصين الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

وقال "رسول" فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إننا : كـ عراقيين نفخر الآن بوضع المؤسسة العسكرية العراقية والجيش العراقي، لافتًا إلى أنها شهدت تطورًا كبيرًا على كافة المستويات من قيادات ووحدات وخبرة المقاتلين من الحرب التى خاضوها فى مواجهة تنظيم داعش خصوصًا وأنه عدو غير نظامي يتخفى وسط المدنيين ويمتلك أسلحة مطورة، إضافة إلى نجاح القوات العراقية فى بسط نفوذها وسيطرتها على الحدود بشكل تام حتى لا تتسلل العناصر الإرهابية وفلول الإرهاب للداخل خصوصا مع الحدود السورية ولايزال فى مناطق فى شمال شرق سوريا كـ فصائل النصرة، التوحيد، القاعدة، و داعش والتى يتم توجيه ضربات استباقية لها.

وأكد"اللواء الناطق باسم الجيش العراقي"، إلى أن القوات العراقية قادرة على دحر أي هجمات محتملة ومواجهة التحديات والعواصف حتى بعد انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية فلم يشكل ذلك القرار مخاوف تمامًا بالنسبة للعراق، مؤكدًا أن العراق ليس بحاجة لقوات أجنبية لتقاتل بجانب القوات العراقية لكن الاحتياج يكون فقط على مستوى الخبرات، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك مستشارون من التحالف الدولى فى قيادة العمليات المشتركة من دول مختلفة كـ أمريكا وأسبانيا وبريطانيا ودول أخري حيث يضم التحالف نحو 60 دولة ، وفى حال استخدام القوات العراقية طائرات التحالف للوصول للبؤر الإرهابية صعبة الوصول إليها يتم هذا بموافقة الحكومة العراقية والأوامر التى تصدر من قيادة العمليات المشتركة.