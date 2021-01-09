خدمة الجواز الصحي في السعودية عبر تطبيق توكلنا

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محمد سياف - ابو ظبي - الجواز الصحي في السعودية عبارة عن جواز سفر أطلقته وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع هيئة سدايا للبيانات والذكاء الاصطناعي، ويوضح جواز السفر الصحي أن المواطن قد أجرى الفحوصات الطبية وتناول كافة الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد حتى يتمكن من السفر خارج السعودية وإلى أي دولة أجنبية أخرى.

الجواز الصحي في السعودية

خدمة الجواز الصحي المقدمة من وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة عبارة عن خدمة إلكترونية تفعل عبر تطبيق توكلنا، وقد صرح مصدر مسئول عن أن إصدار جواز السفر الصحي يتم فقط لمن تلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا؛ وهذا يكون لضمان تحصينه ضد العدوى من الفيروس وكذلك مدى الأمان الذي يمثله على من حوله.

بالإضافة إلى أن وزارة الصحة السعودية صممت خطة لتلقي اللقاحات وشرعت في تنفيذها فورًا وبدأت من عاصمة المملكة الرياض، حيث تلقى وزير الصحة الجرعة الثانية من اللقاح يوم الخميس وتم الأمر داخل مركز اللقاحات المتوسط مدينة الرياض.

ويجب التنويه إلى أن حملات تلقى الجرعة الثانية من اللقاحات تتم لكافة المواطنين بداخل المملكة العربية السعودية، وتعتبر دولة السعودية من أولى الدول التي وفرت لقاح الفيروس من بين باقي دول العالم العربي، وقد شنت السعودية حملات التطعيم ضد فيروس كورونا منذ أسابيع عديدة من بداية نجاح اللقاح.

وقد تم تقديم خدمة الجواز الصحي في السعودية حتى يتمكن المواطنون من السفر بسهولة والتنقل بأريحية عبر البلاد، وهذا يسهل من سير العمل والاقتصاد في الدول.

وصرح تطبيق توكلنا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بأن جواز السفر الصحي الذي تم إطلاقه من السعودية لا يعد شرط أساسي للسفر حيث توجد عدة شروط أخرى، ويعتبر تطبيق توكلنا معتمد من وزارة الصحة السعودية لهذا تؤخذ كافة تصريحاته على محمل الجد.