شروط التسجيل في الاسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي ( ارامل – مطلقات- كبار السن) وطريقة التقديم

شروط التسجيل في الاسكان التنموي، تحرص المملكة السعودية على تقديم الحياة الآمنة والطبيعية لجميع مواطنيها من أصحاب الجنسية السعودية أو الوافدين إليها، ولذلك قد عملت المملكة على إنشاء مشروع سكني تنموي لجميع محدودي الدخل بعد توافر جميع الشروط المطلوبة والتي حددها المسؤولين لضمان وصول الدعم إلى المستحقين فقط، وسنقدم لكم في السطور التالية شروط الإسكان التنموي بالمملكة السعودية لمستفيدي الضمان، والذي يعد مشروع قومي لمحدودي الدخل المسجلين ضمن منظومة الضمان الاجتماعي والمطلقات بالمملكة والتي تستفيد منه حاملي الجنسية، ويضم المشروع أكثر من 200 ألف وحدة سكنية مجهزة للمستحقين.

شروط التسجيل في الاسكان التنموي لمستفيدي الضمان

يستطيع مواطني المملكة محدودي الدخل التقديم على مشروع الإسكان التنموي الذي تقدمه الحكومة، والذي تقدم من خلاله وحدات سكنيه مجهزة للسكن بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة والتي جاءت كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالأراضي السعودية.

تتيح المملكة إمكانية التقديم في مشروع الإسكان التنموي المسجلين ضمن منظومة الضمان.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل ومن ليس لديهم دخل آخر غير دعم الدولة الشهري.

يحصل المستفيد على الوحدة السكنية بمقابل رمزي يبلغ قيمته 200 ريال سعودي شهريًا.

كما تقدم الحكومة وحدات سكنية بمبالغ اخر تصل إلى 800 ريال سعودي ولذلك لمن ليدهم مصدر دخل آخر غير الضمان.

يشترط عدم حصول المتقدم على وحدة سكنية من المملكة من قبل.

الدخول على رابط التسجيل في الإسكان التنموي التابع الي وزارة الإسكان .

كتابه كافة البيانات المطلوبة امامك فى الصفحة.

رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال، تاريخ الميلاد.

الضغط على تسجيل.

خطوات التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان بالمملكة

مشروع الاسكان التنموي 2021

حددت المملكة السعودية مبلغ 44 مليار ريال سعودي لمحدودي الدخل المتضررين من جائحة كورونا، وذلك بجانب المشروعات التنموية التي تقدمها المملكة لمواطنيها دون الحصول على مقابل أو استفادة، ويتم الحصول على الوحدات السكنية عن طريق دفع مبلغ رمزي حددته الحكومة وذلك بعد أن قامت المملكة بتخصيص نسبة تتراوح بين 7 إلى 10 في المائة من إجمالي مشروعاتها السكنية لصالح المشروع التنموي المخصص لمحدودي الدخل والتي تهدف من خلالها لتحقيق عدد من الأهداف والتي تتمثل في: