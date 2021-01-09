أسعار البنزين الجديدة اليوم في السعودية بعد مراجعة سعر البنزين لشهر يناير 2021 من ارامكوا

أسعار البنزين الجديدة اليوم، في المملكة العربية السعودية بعد المراجعة الشهرية التي تقوم بها شركة أرامكوا عملاق شركات البترول بالمملكة، حيث تعود المواطنين والمقيمين بالمملكة بمتابعة تعديل سعر البنزين الجديدة بشغف كبير نظرا لتأثير سعر البنزين في حياة جميع المواطنين، والكل يعلم أن ارتفاع أسعار البنزين يؤدي إلي ارتفاع معظم المنتجات والمواد الغذائية، لذا يترقب المواطنين الإعلان الرسمي من شركة ارامكوا للتسعيرة الجديدة لمواد الطاقة لشهر يناير 2021 والمقرر البدء في تطبيق التسعيرة الجديدة للبنزين يوم الإثنين المقبل.

أعلنت شركة أرامكوا السعودية عن أسعار مواد الطاقة المقرر العمل بها حتي نهاية اليوم الأحد الموافق العاشر من شهر يناير 2021 والتي جاءت موضحه بالجدول التالي.



سعر بنزين 95 1.85 ريال سعودي سعر بنزين 91 1.44 ريال سعودي سعر ديزل 0.52 ريال سعودي سعر غاز البترول 0.75 ريال سعودي سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي

ومع بداية يوم الحادي عشر من شهر يناير 2021 يتم العمل بأسعار البنزين الجديدة لشهر يناير 2021، طبقا للجدول الزمني لمراجعة أسعار مواد الطاقة الشهري، حيث كانت تتم مراجعة أسعار مواد الطاقة كل اربعه اشهر قبل تعديلها منذ عام تقريبا ليتم المراجعة الدورية شهريا.

توفر شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية جميع أنواع الوقود الخالي من الرصاص الذي يلبي جميع احتياجات المركبات والتي تأتي في مقدمتها بنزين 91 الذي يستخدم بكثرة في معظم المركبات بالمملكة العربية السعودية، وكذلك بنزين 95 بالإضافة إلي الديزل والكيروسين، كما تقوم شركة أرامكوا بالعديد من الاختبارات من أجل ضمان جوده الوقود حتي وصوله إلي خزان الوقود الخاص بالمركبات، كما تقوم الشركة بحقن الوقود ببعض الصبغات من أجل سهولة التعرف عليه بصريا.

أوضحت شركة أرامكوا السعودية أن تعديل أسعار مواد الطاقة لكل شهر يبدأ من نهاية يوم العاشر من كل شهر ميلادي علي أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة في صباح اليوم التالي للإعلان عن التسعيرة الجديدة لأسعار مواد الطاقة، لذا ننوه علي السادة القراء الأعزاء أننا في مساء يوم العاشر سنحدث إليكم أسعار البنزين الجديدة اليوم.