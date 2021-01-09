الإستعلام عن حساب المواطن الدفعة ٣٨ برقم الهوية شروط التقديم وموعد صرف المنحة

أعلنت الوزارات المختصة في المملكة العربية السعودية عن أقتراب موعد صرف الدعم المالي للمستحقيين في نظام حساب المواطن الدفعة ٣٨ ،حيث قامت المملكة العربية السعودية بمحاولات جاده لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطن الفقير أو معدوم الدخل وكذلك محدودي الدخل وأيضا من تعرضوا لفقد وظيفتهم نتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد ،حيث أن الكثير من الأسر حول العالم أصبحت تعاني من الفقر وصعوبة في المعيشة نتيجة لسوء الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

الإستعلام عن حساب المواطن الدفعة ٣٨ برقم الهوية فقط

اليوم العاشر من كل شهر هو اليوم الذي يتم فية صرف المستحقات المالية لمن تنطبق عليهم الشروط من أبناء المملكة العربية السعودية، حيث تم تطبيق هذا النظام في المملكة العربية السعودية في ظل ظروف البلاد الحالية في محاولات جاده وقوية من الحكومة في المملكة العربية السعودية لتحسين المستوي المعيشي للمواطن وتوفير حياه سويه للجميع،ويمكن الإستعلام عن موعد صرف المنحة بإستخدام رقم الهوية الشخصي فقط بطريقة سريعة وسهلة.

بالخطوات ..الإستعلام عن حساب المواطن الدفعة ٣٨

يمكن للمواطن التحقق من موعد صرف المنحة وقيمه الدعم المقرر له من خلال أتباع الخطوات التالية

زيارة موقع حساب المواطن.

تسجيل رقم الهوية الشخصي.

يضغط المواطن علي أيقونة أستعلام .

بإتباع الخطوات السابقة يستطيع المتقدم من تسجيل بياناته الخاصة .

إن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

محل الإقامة بشكل دائم في السعودية.

لا يكون المتقدم قد ارتكب اي جرم أو عقوبة تستوجب حبسه

شروط التسجيل في حساب المواطن الدفعه ٣٨