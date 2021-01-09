“المساعدة المقطوعة” موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي 1442 برقم الطلب وشروط التقديم

هناك الآلاف من المواطنين السعوديين المستفيدين من برنامج المساعدة المقطوعة يبحثون هذه الأيام عن موعد صرف المقطوعة للدفعة القادمة، فالآلاف من الأسر السعودية تبحث عن موعد نزول المساعدات المقطوعة حتى تستطيع التغلب على الظروف المعيشية الصعبة التي تواجهها البلاد في الفترة الأخيرة، ومن هنا استطاع برنامج المساعدة المقطوعة ان يحقق انتشار واسع بين برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بين المواطنين نظراً لما تقدمه المساعدة المقطوعة من مبالغ مادية سنوية تصل إلى 36 ألف ريال سعودي، وقد وضعت الوزارة عدة شروط لا بد من تحقيقها في المواطن السعودي المتقدم حتى يستلم مبالغ الدعم، ونحن في موقعنا “ثقفني” نُبين لكم في هذه المقالة كل الأخبار عن المساعدة المقطوعة وموعد صرفها وإيداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين وشروط التسجيل في المقطوعة، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

يُمكنك الإستفادة من المبالغ المادية للمساعدة المقطوعة عند تحقق شروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية فيك، فقط وضعت الوزارة عدة شروط على رأسها التالي:

أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

يتقاضى راتب شهري بسيط.

لا يقل عمره عن 35 عام وقت التقدم.

لا يمتلك سجل تجاري.

وبتحقيق هذه الشروط يُمكن للمواطن التقدم إلى برنامج المساعدة المقطوعة على موقع الوزارة.

موعد صرف المقطوعة

حتى اللحظات التي نكتب فيها هذا المقال لم تُعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن الموعد الرسمي لنزول المساعدات المقطوعة، ولهذا نهتم في موقعنا بكتابة العديد من المقالات التي تقف عند آخر التطورات والأخبار عن برنامج المساعدة المقطوعة.