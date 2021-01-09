تردد قناة أبوظبي الرياضية AD SPORTS HD 2021 // هنا الرجاء والإسماعيلي في البطولة العربية

تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديد 2021 بعد أن تم تحديث التردد، بدأ متابعي القناة الرياضية الأشهر في الوطن العربي في البحث عن التردد المعدل، عبر محرك البحث الرئيس جوجل على الشبكة العنكبوتية “الإنترنت”، لمتابعة مباريات كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، والتي دخلت مراحلها النهائية بلقائي الدور نصف النهائي والذي أنتهي نصفه بصعود أتحاد جدة على حساب مواطنه نادي الشباب، ويتبقى مباراة العودة في نصف النهائي الأخر بين الإسماعيلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي، والذي كانت نتيجة مباراة الذهاب في الإسماعيلية قد انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد.

تردد قناة أبوظبي الرياضية

قنوات أبوظبي الرياضية هي قنوات ملك شركة أـبوظبي للإعلام ومقرها إمارة أبوظبي، تبث برامجها بتقنية HD ويوجد 4 قنوات بنفس الاسم وهي المالك الحصري للعديد من الفاعليات الرياضية الهامة، مثل دوري الخليج العربي والبطولة العربية للأندية الأبطال وكأس رئيس الدولة، والقنوات منها الذي يبث بصورة مفتوحة ومنها ما هو مشفر أنطلق أول بث للقناة عام 1969، ومنذ هذا التاريخ والقنوات في أنتشار بين الجمهور العربي في كل الدول العربية.

التردد على نايل سات : 12091 معامل الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500 التصحيح 6/5.

التردد على عرب سات : 11804 معامل الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 التصحيح 4/3.

التردد على ياه سات : 12054 معامل الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 التصحيح 9/8.

التردد على هودبيرد : 11747 معامل الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 التصحيح 4/3.

تردد قناة أبوظبي الرياضية على مختلف الأقماربرامج قنوات أبوظبي الرياضية الجديدة

تقدم قنوات أبوظبي العديد من البرامج المتميزة التي تحظى بمشاهدة كبيرة من الجمهور سواء داخل الإمارات أو خارجها ومن أهم البرامج هي، ” الكرة الأوروبية في أسبوع، برنامج الرياضة حول العالم، برنامج رواد الرياضيات العالمية، برنامج eleven بالعربي، بطولة فزاع للصيد، برنامج عالم الجوجيتسو، برنامج أكشن في أسبوع، برنامج أسرار الرياضة.

تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء

تنقل قنوات أبوظبي مباراة إياب نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال الإثنين المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءَ بتوقيت المغرب، من ملعب مدينة مراكش نظراً للظروف الجوية غير المستقرة في الرباط وهطول الأمطار بغزارة، مما أدى إلي الإضرار الجسيمة بأرضية الملعب وجاء تقرير اللجنة المنظمة بنقل المباراة إلي مدينة مراكش، وكانت نتيجة المباراة الأولى قد أنتته بفوز الإسماعيلي بهدف دون مقابل.