كندا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجنوب إفريقية

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة دينا هينشو، كبيرة مسؤولى الصحة الطبية بالمقاطعة، فى تغريدة: "لا يوجد دليل فى الوقت الحالى على انتقال السلالة المتحورة من الفيروس لأشخاص آخرين"، لافتة إلى أنها تعتقد أن العدوى انتقلت للمصاب أثناء سفره.

وأضافت: "أعرف أن أى حالة جديدة تثير القلق، لكننا نراقب بنشاط هذه المتغيرات ونعمل على حماية الصحة العامة".

وقال فيل دورميتزر، أحد كبار علماء لقاحات الفيروسات فى شركة "فايزر"، إن الطفرة قد تكون مسؤولة عن زيادة القدرة على الانتشار والعدوى، علاوة على المخاوف من أنها قد تجعل فيروس كورونا قادرا على الهروب من آلية التحييد بالأجسام المضادة التى يثيرها اللقاح.