البابا يتلقى اللقاح المضاد لكورونا الأسبوع المقبل 

أعلن البابا فرنسيس عن عزمه تلقي لقاح فيروس كورونا الأسبوع المقبل، داعيا الجميع لتلقي اللقاح أيضا من أجل الوقاية من الوباء.

وفي تصريح لقناة "CANALE 5" الايطالية، أكد البابا عزمه تلقي اللقاح المضاد لكورونا الأسبوع المقبل. ودعا الجميع لتلقي اللقاح "ليس فقط لحماية حياتهم، ولكن لحماية حياة أي شخص آخر".

وأضاف: "أعتقد أنه من الناحية الأخلاقية يجب على الجميع أخذ اللقاح، إنه خيار أخلاقي، لأنه بعدم تلقيك اللقاح أنت تقامر بصحتك وبحياتك، وتقامر أيضا بحياة من الآخرين".

وتابع: "الأسبوع المقبل سنبدأ بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا في الفاتيكان، وقد حجزت لنفسي..يجب أن يتم ذلك".

وكانت دولة الفاتيكان أعلنت أنها ستطلق قريبا حملة التطعيم الخاصة بها ضد فيروس كورونا.