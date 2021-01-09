بأفخم طائراتها.. الخطوط القطرية تعلن موعد رحلاتها المتجهة إلى السعودية

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، اليوم السبت، استئناف الرحلات الجوية إلى المملكة العربية السعودية اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.
وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إنها ستستأنف الرحلات إلى السعودية يوم الاثنين إلى مدينة الرياض، تليها رحلة إلى مدينة جدة يوم الخميس، ورحلة أخرى إلى الدمام يوم السبت.
وأشارت الشركة إلى أن الرحلات الجوية التي ستنطلق من قطر إلى السعودية ستنفذها طائرات من طراز "بوينج 300-777" و"بوينج8-787" و"إيرباص إيه 350"، حيث تعد تلك الطائرات هي الأفخم بين أسطول طائرات الخطوط القطرية.
وكانت الخطوط الجوية السعودية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، استئناف الرحلات الجوية من الرياض وجدة إلى العاصمة القطرية الدوحة، ابتداء من 11 يناير الجاري.
وذكرت الخطوط السعودية أنه سيتم تشغيل 7 رحلات أسبوعيًا، تشمل 4 رحلات من الرياض و3 رحلات أسبوعيا من جدة، وفقا لصحيفة "عكاظ".
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