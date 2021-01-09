مصدوم.. أول تعليق من بابا الفاتيكان على اقتحام الكونجرس

أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن صدمته إزاء مشاهد اقتحام انصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأربعاء الماضي، بالتزامن مع جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية عن البابا فرنسيس قوله "كنت مصدومًا لأن الأمريكيين شعب ملتزم بالديمقراطية".

وكشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، عن توقيع أكثر من 230 ألف أمريكي على عريضة، للمطالبة بعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من منصبه.

وقالت المجلة، إن العريضة أطلقت على موقع "move on"، واتهمت ترامب بمواصلة نشر نظريات المؤامرة حول التصويت والانتخابات بلا هوادة، والعمل بنشاط على التلاعب بنتائج الانتخابات.

ووجهت العريضة إلى كل من مجلس الشيوخ والنواب الأمريكي، وهدفها الحصول على 300 ألف توقيع قبل إرسالها.

فيما كشفت مصادر في الحزب الديمقراطي عن عزم مجلس النواب الأمريكي تقديم مواد لعزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، يوم الاثنين المقبل.

وقالت المصادر في تصريحات لـ موقع "أكسيوس" الأمريكي إن غالبية المطالب الآن داخل المجلس تدعو إلى ضرورة عزل ترامب من منصبه بشكل فوري الأسبوع الجاري.

وصرحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بأنها طالبت الأعضاء بتجهيز مواد عزل ترامب من منصبه، لعرضها على المجلس الأسبوع الجاري.

وأضاف النائب الأمريكي آدم شيف أن الحزب الديمقراطي يتحرك بسرعة فيما يخص عزل ترامب بسبب الظروف الملحة لذلك، حيث أن ترامب أصبح يشكل خطرا على البلاد، بشكل غير مسبوق.

فيما سيصوت مجلس النواب على توجيه اللوم إلى النائب الجمهوري، لوي جوهرت، الذي قال إن العنف في الشوارع سيكون السبيل في حالة منع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من تولي منصبه.

فيما كشفت شبكة سي ان ان الأمريكية، أن مسودة الاتهامات إلى ترامب من أجل عزله، تضمنت اتهاما أساسيا وهو التحريض على العصيان.

فيما يتردد قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ في تأجيج الموقف ولا يُتوقع منهم دعم محاكمة مجلس الشيوخ.