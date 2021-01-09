طريقة تفعيل الهوية الرقمية الوطنية الإلكترونية وهوية مقيم في أبشر

أضافت الأحوال طريقة تفعيل الهوية الرقمية للمواطن، وهوية مقيم الرقمية الإلكترودية من خلال نظام أبشر الأفراد، في تحديث جديد لكيفية استخدام الوثيقة الرسمية للتعريف ببيانات المواطن والمقيم، من خدمة يتم طلبها من أي مكان، باستخدام حساب المواطن أو المقيم على بوابة الأفراد، يسجل الدخول، ويبدأ في اتباع الخطوات التي سنعمل على بشرحها، حتى يتم التنزيل للنسخة الإلكترونية على تليفون المستخدم، والتنقل بها وتقديمها لأي جهة حكومية تستعلم عن البيانات وتتحقق من الشخص بدون النظر لجنسيته.

تفعيل الهوية الرقمية

خطوات إنشاء وتفعيل الهوية الرقمية ستكون هي نفسها بالنسبة للراغبين بالاستفادة من هوية مقيم الرقمية والتي تحدثت عنها الجوازات السعودية، بجانب ما أشارت إليه الأحوال المدنية ممثلة عن وزارة الداخلية السعودية، والآن ما هي خطوات إنشاء الهوية الوطنية الرقيمية الجديدة التي ستسهل على المواطن والمقيم الكثير من التعاملات مع الجهات الحكومية، في حالة خرج من منزله، ولم يتذكر حمل الوثائق التي منها يمكن التعرف على شخصيته والاسم والبيانات العائلية، والآن نتعرف سوياً علية كيفية الحصول على هوية رقمية لمواطن أو مقيم من أبشر الأفراد.

طريقة تنزيل الهوية الرقمية

الدخول عبر أبشر الأفراد.

تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور التي تخصه.

تظهر قوائم الخدمات، نختار منها خدمات المستخدم، وان كان ذلك عبر تطبيق أبشر يكون من أسفل الشاشة كلمة خدماتي.

تظهر عدة خدمات منها تحميل الهوية الرقمية.

وجه التحميل إلى ذاكرة الهاتف الجوال الخاص بك.

يمكن عرض الهوية الرقمية حتى لو كان هاتف المستخدم لا يتصل بشبكة إنترنت.

تمكنك الهوية الرقمية، أو هوية مقيم الرقمية من الخروج دون خوف أو حرج في حالة لم تتذكر حمل البطاقة الوطنية، أو الإقامة .

طريقة استخراج هوية رقمية للمقيم

الخطوات التي تحدثت عنها الأحوال المدنية لاستخراج الهوية الرقمية، هي نفسها للمقيم ضمن خدمات الجوازات السعودية على أبشر، وقد نحدث المسئولين عن انها تعد تحول رهيب في خطوات التحول للمعاملة الرقمية، وتسهل من معاملات الأفراد مع الجهات الحكومية المختلفة في حالة طلب التحقق من البيانات.، كما انها تحتوى على خدمة qr code للاستعلام السريع ومعرفة بيانات حاملها.