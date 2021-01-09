منفذ سلوى هو منفذ بري للسياحة و الشحن بين المملكة العربية السعودية و قطر، و هو تابع إداريا إلى محافظة العديد التابعة إلى المنطقة الشرقية بالمملكة، يبعد هذا المنفذ البري عن العاصمة السعودية ” الرياض حوالي 460 كم بينما يبعد عن العاصمة القطرية ” الدوحة” حوالي 90 كم، وتعمل كلا من وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع وزارة المالية السعودية على إدارة منفذ سلوى الحدودي، وقد تم إغلاق المنفذ في 19 ديسمبر من عام 2017 م ، ومنع استخدامه بشكل نهائي ليشهد يوم السبت الموافق 9 يناير من عام 2021 م ، إعادة فتح المعبر الحدودي ” سلوى ” من جديد ، و يبدأ مرة أخرى في استقبال القطريين المتوافدين على الدخول إلى المملكة، وذلك وفق عدة شروط نتناولها معكم من خلال المقال التالي .

ما هي شروط دخول القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى؟ الخدمات الصحية تجيب

وقد صرح محمد البخيت مدير الخدمات الصحية في محافظة العديد التي يتبعها منفذ سلوى، بأن مركز المراقبة الصحية في المنفذ يعتبر أول نقطة تقابل المسافر، ولذلك يشترط من أجل عبور المنفذ للدخول الى المملكة ، أن يتم مطابقة بيانات المسافر مع شهادة «بي سي آر» التي يمكن إصدارها من أي دولة بما فيها دولة قطر .

ويكمل مدير الخدمات الصحية ، بأنه يتم أخذ تعهد على المسافر أن يقوم بتحميل تطبيق (توكلنا)، وذلك لكون التطبيق يعمل على تحديد موقع الشخص القادم إلى المملكة العربية السعودية؛ وبالتالي يمكن متابعة حالته الصحية خلال أيام الحجر الصحي التي تبدأ منذ وصوله الى المملكة وتصل مدتها إلى سبعة أيام.

و أضاف البخيت بأنه لا يوجد أي عملية فحص طبي في داخل منفذ سلوى الحدودي، و لكن حقيقة ما يحدث بالفعل هو قيام القائمين على المنفذ بمطابقة شهادات الفحص الطبي المخبري للتأكد من خلو المسافر القادم الى المملكة من العدوى، علما بأن مدة صلاحية الشهادة التي تعتمدها إدارة المنفذ هي 72 ساعة فقط، تبدأ من تاريخ أخذ المسحة للمسافر.

كيف يتم التعامل في منفذ سلوى مع مسافر تجاوز تاريخ شهادة «بي سي آر» فترة الــ 72 ساعة ؟

و أجاب البخيت بأنه في حالة تجاوز المسافر فترة الــ 72 ساعة المقررة، لا يتم السماح للمسافر بالدخول إلى نقطة الجوازات السعودية .