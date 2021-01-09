فيديو .. محتجون عراقيون يسيطرون على ساحة الحبوبى بالناصرية

جدة - نرمين السيد - تمكن متظاهرون عراقيون، اليوم السبت، من السيطرة على ساحة الحبّوبى، بمدينة الناصرية فى محافظة ذى قار، عقب صدامات مع الأجهزة الأمنية، التى حاولت منعهم من الوصول إلى الساحة، بحسب وكاة أنباء "سبوتنيك" الروسية.





وانطلقت من المناطق القريبة للساحة، احتجاجات على اعتقال الناشطين، والتضييق الحاصل فى الساحة، قبل أن تتحول إلى صدامات مع القوات الأمنية، التى أطلقت الرصاص الحى فى الهواء لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة الحبّوبى.

وتشهد المحافظة منذ يومين احتجاجات واسعة، للتنديد باعتقال السلطات المحلية الناشط فى الاحتجاجات الشعبية إحسان أبو كوثر، وملاحقة آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، إرسال جرحى التظاهرات من الحالات المعقدة للعلاج خارج العراق.

والشهر الماضى، أبرم اتفاق بين الحكومة العراقية والمتظاهرين فى المحافظة بشأن إنهاء الاحتجاجات، مقابل عدم ملاحقة المتظاهرين غير المتورطين بأعمال عنف، والتعاون مع القضاء لإطلاق سراح المعتقلين، والسماح بعودة الاعتصامات وقتما شاء المتظاهرون.