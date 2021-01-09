ميركل : الأسابيع المقبلة ستكون الأصعب على ألمانيا بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فى رسالة فيديو نُشرت على الموقع الإلكترونى للحكومة الألمانية، إن أسابيع الشتاء المقبلة ستكون الأصعب من حيث تطور وباء كورونا "كوفيد -19" فى ألمانيا.





وأضافت ميركل: "هذه هى ثانى موجة خطيرة من الوباء تشهدها بلادنا والعديد من الدول الأوروبية.. ستكون أسابيع الشتاء القادمة، على الأرجح، أشد مراحل الوباء"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وبحسب ميركل ، فإن "الأطباء والطاقم الطبى فى العديد من المستشفيات يعملون بطاقاتهم القصوى".

ولفتت المستشارة إلى أن حالات الإصابات بكورونا خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لم تحتسب بعد.

وأوضحت المستشارة أن هدف الحكومة واضح، وهو خفض بشكل كبير عدد الحالات الجديدة للمرض، إلى مستوى 50 حالة جديدة لكل 100 ألف من السكان فى سبعة أيام، أو حتى أقل من هذه النسبة.

وفى وقت سابق، اتخذت السلطات الألمانية قرارا بتمديد أمد الإجراءات التقييدية الصارمة فى البلاد، فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، حتى 31 يناير الجارى.