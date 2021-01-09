فى 24 ساعة .. تسجيل 800 ألف إصابة جديدة بكورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليوم السبت، عن تسجيل نحو 800 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما نقلت وكالة أنباء "رويترز".





وذكرت المنظمة عبر موقعها الإلكترونى أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجى الذى يسبب مرض "كوفيد-19" على مستوى العالم ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 799.712 إصابة، أكثر من ثلثها فقط فى الولايات المتحدة حيث رصدت 277.195 إصابة. وسجلت المنظمة خلال آخر 24 ساعة 15.454 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" فى العالم وتحتفظ الولايات المتحدة بالصدارة فى هذه القائمة السوداء أيضا بـ4.176 وفاة.

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