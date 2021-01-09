استئناف محاكمة رئيس الوزراء الجزائرى الأسبق أويحيى بتهمة الفساد

واستمعت المحكمة اليوم إلى أحمد أويحيى الوزير الأول "رئيس الوزراء" الأسبق الذى نفى كل التهم الموجهة إليه، وهى منح امتيازات غير مبررة، سوء استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح وغسيل الأموال.
ومنذ استقالته فى مارس 2019، أصدر القضاء الجزائرى 5 أحكام بالسجن بحق أويحيى كان آخرها فى 4 يناير الجارى بالسجن 7 سنوات وتغريمه مليون دينار جزائرى "نحو 8 آلاف دولار" بعد إدانته فى قضية الفساد العقارى بولاية سكيكدة الخاصة برجل الأعمال محمد بن فيسح، بالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن 15 عاما فى القضية المعروفة بالفساد فى ملف تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والسجن 12 عاما فى قضة فساد خاصة بمصانع تجميع السيارات، والسجن 12 عاما فى قضية فساد رجل الأعمال على حداد، والسجن 10 سنوات فى قضية فساد رجل الأعمال محيى الدين طحكوت.
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