الصحة العالمية: قفزة مرعبة بوفيات كورونا آخر 24 ساعة

سجلت منظمة الصحة العالمية أعلى معدل يومي بوفيات فيروس كورونا حول العالم خلال آخر 24 ساعة، بواقع أكثر من 15 ألف وفاة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أودى بحياة 15454 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 14307 وفيات في اليوم السابق.

ويبلغ بذلك إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا حول العالم مليون و906606 وفيات، وفقا للمنظمة.

ورصدت الصحة العالمية 799712 إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم خلال اليوم الأخير، منها 277195 في الولايات المتحدة وحدها.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات جراء فيروس كورونا حول العالم إلى 87 مليونا و589206 إصابات.