PCR وتوكلنا.. السعودية تكشف شروط دخول القطريين من منفذ سلوى الحدودي

أكد مدير الخدمات الصحية بمحافظة العديد السعودية محمد البخيت، ضرورة مطابقة شهادة «بي سي آر» الخاصة بـ«كورونا»، وتحميل تطبيق «توكلنا» عند عبور منفذ سلوى الحدودي مع قطر.

وتحدث البخيت، في مداخلة مع قناة "الإخبارية"، عن الاشتراطات الصحية لدخول القطريين إلى المملكة، قائلًا: «تلك هي أول نقطة للمسافرين ومركز المراقبة الصحية على منفذ سلوى، ودورنا المبدئي هو مطابقة بيانات المسافر بشهادة الـ(pcr) الصادرة من أي دولة بما فيها قطر».

وأضاف البخيت: «يؤخذ تعهد على المسافر بتحميل برنامج (توكلنا)، الذي يحدد موقع القادم إلى المملكة؛ وذلك لمتابعة حالته خلال فترة الحجر الصحي التي تصل إلى سبعة أيام».

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، انخفاض الإصابات الحرجة بفيروس كورونا إلى 308 حالات تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، بالإضافة إلى تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و 174 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الماضية، و6286 إجمالي الوفيات، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ".

كما أعلنت الصحة السعودية عن تسجيل 363.692 حالة هي إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في السعودية.

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، أطلقا خدمة الجواز الصحي عبر تطبيق "توكلنا"، حيث تهدف هذه الخدمة إلى التأكيد بأن الشخص أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا وأصبح "محصّن" ضد الفيروس.

كما تلقى وزير الصحة السعودي صباح الخميس الماضي في مركز لقاحات كورونا في الرياض الجرعة الثانية من لقاح كورونا وذلك ضمن خطة اللقاحات التي تنفذها وزارة الصحة.