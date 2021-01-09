بعد اتفاق العلا.. حمد بن جاسم يدعو إلى حوار بين إيران ودول الخليج

بعد أيام من "اتفاق العلا" دعا رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم إلى حوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، وذلك مع اقتراب تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للسلطة.

وقال حمد بن جاسم في سلسلة تغريدات على تويتر "سبق وأن قلت أثناء التصعيد الأمريكي في فترة إدارة ترمب أن فتح حوار بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي قد يحقق نتائج مهمة".

وأضاف المسؤول القطري السابق أن "مثل هذا الحوار قد ينهي التوتر في المنطقة ويعزز الثقة بين ضفتي الخليج".

وتابع "اليوم بعد انتهاء التوتر بين دول المجلس ووصول إدارة جديدة للبيت الأبيض فإني أرى أن الفرصة قائمة لهذا الحوار وأنصح باغتنامها وألا نراهن على التوتر الراهن بين أميركا وإيران خاصة مع وجود إدارة بايدن".

وأكمل بن جاسم "اننا بحاجة لوضع خطة على كل المستويات من دون مراهنة غير مدروسة".

وأردف "علينا ألا نتردد في فتح هذا الحوار لانه سيساعد في تسوية توترات كثيرة من حولنا.. ونحن نعرف ان هناك وجهات نظر مختلفة بيننا وبين إيران حول قضايا عديدة.. ولكن هذا يجب الا يمنع من فتح حوار مع إيران فنحن نتعاون مع دول لا نتفق معها في أشياء كثيرة".

يأتي ذلك بعد ايام من توقيع دول الرباعي العربي - مصر والسعودية والإمارات والبحرين - على "بيان العلا" خلال القمة الخليجية بالسعودية، والذي يقضي بعودة العلاقات مع قطر واستئناف الرحلات الجوية معها.