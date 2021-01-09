رابط استعلام حساب المواطن الدفعة 38 الخاصة بشهر يناير 2021 / جمادي الأولي 1442

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رابط استعلام حساب المواطن، الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن 38 التي يتنظرها فئات كبيرة من أبناء المملكة العربية السعودية، حيث ترتفع معدلات البحث عن رابط استعلام حساب المواطن الدفعة 38 مع دقات الساعات الأولي من صباح يوم الأحد الموافق 10 من شهر يناير 2021 حيث موعد صرف حساب المواطن 38 والذي يعد بمثابة طوق النجاة من الظروف التي يعاني منها العديد من الفئات السعودية نظير انتشار الوباء الذي أدي إلي توقف الأعمال عند العديد من المؤسسات نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية للنجاة من هذا الوباء الذي راح ضحيته الملايين حول العالم.حساب المواطن الدفعة الجديدة يناير 2021
يبدأ المستفيدين من الدعم الشهري المقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله من كل مكروه، في صرف حساب المواطن دعم شهر يناير 2021 في صباح يوم الأحد الموافق 26 من جمادي الأولي 1442 وذلك للمواطنين السعوديين التي شملتهم معايير الاستحقاق المحددة مسبقا والتي من أهمها أن يكون المواطن من الفئات ذات الدخل المتوسط أو الأقل من المتوسط، التي لا يتجاوز الدخل الشهري لهم عن عشرين ألف ريال، أضافه علي هذه الضوابط التي حددتها وزارة العمل السعودية أن يكون المستحق للدعم متواجد بصفة دائمة بالمملكة غير موجود بالسجون أو دار الإيواء، كما يجب أن يكون يحمل الجنسية السعودية.رابط استعلام حساب المواطن الدفعة 38
يتمكن المواطنين السعوديين الذين شملهم شروط حساب المواطن من الاستعلام عن قيمة الدعم المخصص لشهر يناير 2021 من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت هذه الخطوات كالاتي:
- يجب في البداية الدخول علي رابط حساب المواطن.
- القيام بتسجيل رقم الهوية الوطنية للمستحق للدعم.
- الضغط علي زر استعلام ستظهر لكم كافة تفاصيل دعم حساب المواطن للدفعة 38.
أتاحت وزارة العمل السعودية رقم مخصص للتواصل مع خدمة عملاء برنامج حساب المواطن من أجل التعرف على المزيد من الاستفسارات الخاصة بصرف الدعم أو العديد من الاستفسارات الأخري وذلك من خلال الرقم التالي (19912) كما يتمكن المواطنين أيضا من التواصل مع برنامج حساب المواطن 38 من خلال الموقع الإلكتروني أو الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر لبرنامج حساب المواطن.
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رابط استعلام حساب المواطن، الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن 38 التي يتنظرها فئات كبيرة من أبناء المملكة العربية السعودية، حيث ترتفع معدلات البحث عن رابط استعلام حساب المواطن الدفعة 38 مع دقات الساعات الأولي من صباح يوم الأحد الموافق 10 من شهر يناير 2021 حيث موعد صرف حساب المواطن 38 والذي يعد بمثابة طوق النجاة من الظروف التي يعاني منها العديد من الفئات السعودية نظير انتشار الوباء الذي أدي إلي توقف الأعمال عند العديد من المؤسسات نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية للنجاة من هذا الوباء الذي راح ضحيته الملايين حول العالم.حساب المواطن الدفعة الجديدة يناير 2021
يبدأ المستفيدين من الدعم الشهري المقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله من كل مكروه، في صرف حساب المواطن دعم شهر يناير 2021 في صباح يوم الأحد الموافق 26 من جمادي الأولي 1442 وذلك للمواطنين السعوديين التي شملتهم معايير الاستحقاق المحددة مسبقا والتي من أهمها أن يكون المواطن من الفئات ذات الدخل المتوسط أو الأقل من المتوسط، التي لا يتجاوز الدخل الشهري لهم عن عشرين ألف ريال، أضافه علي هذه الضوابط التي حددتها وزارة العمل السعودية أن يكون المستحق للدعم متواجد بصفة دائمة بالمملكة غير موجود بالسجون أو دار الإيواء، كما يجب أن يكون يحمل الجنسية السعودية.رابط استعلام حساب المواطن الدفعة 38
يتمكن المواطنين السعوديين الذين شملهم شروط حساب المواطن من الاستعلام عن قيمة الدعم المخصص لشهر يناير 2021 من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت هذه الخطوات كالاتي:
- يجب في البداية الدخول علي رابط حساب المواطن.
- القيام بتسجيل رقم الهوية الوطنية للمستحق للدعم.
- الضغط علي زر استعلام ستظهر لكم كافة تفاصيل دعم حساب المواطن للدفعة 38.
أتاحت وزارة العمل السعودية رقم مخصص للتواصل مع خدمة عملاء برنامج حساب المواطن من أجل التعرف على المزيد من الاستفسارات الخاصة بصرف الدعم أو العديد من الاستفسارات الأخري وذلك من خلال الرقم التالي (19912) كما يتمكن المواطنين أيضا من التواصل مع برنامج حساب المواطن 38 من خلال الموقع الإلكتروني أو الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر لبرنامج حساب المواطن.
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