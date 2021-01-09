زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب عاصمة تايوان

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة رصد الزلازل إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة ييلان مباشرة، وإنه وقع على عمق 72.2 كيلومتر، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقالت إدارة مدينة تايبه إن قطارات الأنفاق تعمل على النحو المعتاد.