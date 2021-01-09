الحكومة اليمنية تطالب بموقف دولى واضح من جرائم الحوثيين بحق المدنيين

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، شدد رئيس الحكومة، اليوم السبت، على عدم اكتفاء المجتمع الدولى ومنظماته بموقف المتفرج، على جرائم الميليشيا المدعومة من إيران، وقال إن ذلك الموقف شجعها على التمادى فى جرائمها ضد المدنيين العزل.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه بحافظة تعز، نبيل شمسان، وشدد فيه رئيس الوزراء على أن عمليات القتل للأطفال والنساء والمدنيين والاعتقالات العشوائية وتفجير المنازل والتهجير القسرى للسكان لن تسقط بالتقادم وسيدفع مرتكبيها ثمن جرائمهم، حسب ما ورد فى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأطلع محافظ تعز، رئيس الوزراء على تقارير حول جرائم الميليشيات الحوثية وحصارها وقصفها لمنازل السكان والمزارع بالصواريخ والمدفعية وترويع الآمنين وقتل الاطفال والنساء واختطاف العشرات من الأبرياء.
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