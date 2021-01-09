الإفراج عن 24 صيادا يمينا بعد احتجازهم 3 أشهر فى إريتريا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة إن 24 صيادا كانوا محتجزين فى السجون الإريترية، وصلوا إلى مركز الإنزال السمكى بمنطقة الخوبة فى محافظة الحديدة غربى البلاد.

ونقلت عن مدير مركز الإنزال السمكى محمد هاشم قوله إن الصيادين الذين وصلوا على متن عدد من القوارب "تم اعتقالهم من داخل المياه الإقليمية اليمنية قبل ثلاثة أشهر".

وأدان المسؤول اليمنى ما سماها "اعتداءات السلطات الإريترية المتكررة بحق الصيادين فى السواحل اليمنية".

ودعا هاشم "المنظمات الدولية إلى وضع حد للممارسات التعسفية ضد الصيادين فى السواحل اليمنية وحرمانهم من مصدر دخلهم".