فرنسا تسجل 171 وفاة و20 ألف إصابة بـ”كوفيد-19” خلال 24 ساعة 

سجلت السلطات الصحية الفرنسية خلال آخر 24 ساعة أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19". وأكدت وزارة الصحة الفرنسية اليوم السبت رصد 20177 إصابة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 19814 إصابة في اليوم السابق. وارتفعت حصيلة الوفيات جراء كورونا في المستشفيات الفرنسية خلال اليوم الأخير بواقع 171 حالة وفاة. وأصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا التي سجلت في فرنسا منذ بداية الجائحة مليونين و767312 حالة منها 67599 حالة وفاة.

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