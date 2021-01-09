  وزارة العدل الأمريكية: اعتقال سارق منصة بيلوسي و”ذي القرنين” 

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم السبت، توقيف جيكوب أنتوني شانسلي، أحد مقتحمي مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي.
وتداول مغردون صور شانسلي على نطاق واسع، حيث ظهر خلال اقتحام مبنى الكابيتول عاري الصدر ومرتديا قبعة جلدية يعلوها قرنان.
وأوضحت الوزارة أن شانسلي متهم "بالدخول عن علم أو البقاء في مبنى أو أرض محظورة دون تصريح قانوني، فضلا عن الاقتحام العنيف والسلوك غير المنضبط في مبنى الكابيتول".
وينحدر شانسلي من ولاية أريزونا، وهو أحد المهتمين بنظريات المؤامرة وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وكان موقع "ذي هيل" أفاد في وقت سابق من اليوم بإيقاف الرجل الذي شوهد وهو يحمل منصة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي خلال اقتحام مبنى الكابيتول.
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