الصحة العالمية: نحو 800 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم خلال يوم واحد

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم /السبت/ تسجيل أكثر من 799 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المنظمة - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" على مستوى العالم ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 799 ألفا و712 إصابة، أكثر من ثلثها فقط في الولايات المتحدة، حيث رصدت 177 ألفا و195 إصابة.
وأوضحت المنظمة أنها سجلت - خلال آخر 24 ساعة - 15 ألفا و454 حالة وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" في العالم، وتحتفظ الولايات المتحدة بالصدارة في هذه القائمة السوداء أيضا بـ 4 آلاف و176 وفاة.
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