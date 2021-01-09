ميركل: الأسابيع المقبلة ستكون الأصعب من حيث تطور "كورونا" في ألمانيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن" أسابيع الشتاء المقبلة ستكون الأصعب من حيث تطور وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" في ألمانيا.

وأضافت، في رسالة فيديو نشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/، أن: "هذه هي ثاني موجة خطيرة من الوباء تشهدها بلادنا والعديد من الدول الأوروبية؛ وستكون أسابيع الشتاء القادمة، على الأرجح، أشد مراحل الوباء".

وتابعت: "الأطباء والطاقم الطبي في العديد من المستشفيات يعملون بطاقاتهم القصوى"، مشيرة إلى أن حالات الإصابات بكورونا خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لم تحتسب بعد.

وأوضحت المستشارة الألمانية أن هدف الحكومة واضح، وهو تخفيض عدد حالات الإصابة الجديدة بالمرض بشكل كبير إلى مستوى 50 حالة جديدة لكل 100 ألف من السكان في سبعة أيام، أو حتى أقل من هذه النسبة.

يذكر أن السلطات الألمانية اتخذت - في وقت سابق - قرارا بتمديد أمد الإجراءات التقييدية الصارمة في البلاد، فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، حتى 31 يناير الجاري.