الشاباك يتجسس على المتظاهرين الإسرائيليين خشية التخطيط لاقتحام منزل نتنياهو

أفادت القناة الـ 13 العبرية، اليوم السبت، بأن جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك"، حصل على حق الدخول على هواتف المواطنين للتجسس عليهم، خشية من اقتحامهم مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للمرة الثانية كما جرى الأسبوع الماضي.

وخرج المئات من المتظاهرين الإسرائيليين، مساء اليوم للاحتجاج على سياسة نتنياهو في إطار المظاهرات المنظمة على مدار الأشهر الماضية.

وذكرت القناة أن محتجين إسرائيليين حاولوا اقتحام مقر إقامة رئيس الحكومة نتنياهو، الكائن بشارع بلفور بمدينة القدس المحتلة، ونجحوا بالفعل في السيطرة على أحد نقاط التفتيش التابعة للشرطة الإسرائيلية، في شارع سمولينسكين القريب من مقر نتنياهو نفسه.

وأكدت القناة العبرية أن جهاز "الشاباك" تم منحه حق الوصول إلى هواتف المتظاهرين وفحص رسائل "الواتس آب"، وكذلك منحه أذون تفتيش منازلهم تخوفا من وجود رسائل أو ما يفيد بنيتهم اقتحام منزل نتنياهو.