وليد جنبلاط عن ترامب: أتمنى نفس المصير لأمثاله في كل مكان

علق وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان على الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة مؤخرا، مع اقتراب رحيل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال وليد جنبلاط في تغريدة على تويتر أرفقها بصورة لترامب "نتمنى نفس المصير لأمثاله في كل مكان".

ونشر السياسي اللبناني البارز صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل "مفرمة ورق"، في إشارة إلى نهايته.

كان جنبلاط علق في وقت سابق على واقعة اقتحام الكونجرس من قبل أنصار ترامب قائلا إنها "نهاية الديمقراطية".

واقتحم مجموعة من أنصار ترامب، الأربعاء، مبنى الكونجرس في واشنطن، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل بعد اشتباكات مع قوى الأمن.

ومن المقرر أن يسلم ترامب السلطة رسميا في 20 يناير المقبل، رغم إصراره على حدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.