ضربة جديدة للصين.. إدارة ترامب تعلن رفع جميع القيود على العلاقات مع تايوان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رفع الولايات المتحدة جميع القيود المفروضة على العلاقات بين بلاده وتايوان، في ضربة جديدة للصين.

وقال بومبيو في بيان "أعلن اليوم رفع كل القيود المفروضة بشكل أحادي"، ما يعني عودة الاتصالات والعلاقات بين المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم في تايوان.

وأضاف "على السلطة التنفيذية أن تعتبر كل إرشادات الاتصال الخاصة بالعلاقات مع تايوان والتي تم إصدارها سابقا من قبل وزارة الخارجية باطلة وغير معمول بها".

وذكر بيان الوزير الأمريكي أن تايوان تعتبر ديمقراطية متطورة، وتعد شريكا موثوق به للولايات المتحدة.

وتابع "على الرغم من ذلك كانت وزارة الخارجية على مدار عدة عقود تفرض قيودا داخلية معقدة لرقابة تعاون دبلوماسيينا وموظفينا مع زملائهم التايوانيين".

وأكمل البيان "الولايات المتحدة اتخذت هذه الإجراءات بشكل أحادي الجانب في محاولة منها لاسترضاء النظام الشيوعي في بكين.. لم تعد هناك حاجة إلى ذلك".

كانت الصين دعت الولايات المتحدة في وقت سابق إلى وقف استفزازاتها المجنونة"، والتوقف عن خلق صعوبات جديدة أمام العلاقات بين البلدين، بعد الكشف عن زيارة مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة لتايوان.

وترفض بكين أي حديث عن استقلال أو انفصال تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي وترفض سيادة الصين عليها.