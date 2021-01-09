زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر يضرب العاصمة التايوانية تايبيه

ضرب زلزال قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر العاصمة التايوانية تايبيه، اليوم /السبت/، قبالة الساحل الشمال الشرقي للبلاد، دون ورود أنباء عن وقوع أضرار.
وذكرت هيئة رصد الزلازل التايوانية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة ييلان مباشرة، وإنه وقع على عمق 72.2 كيلومتر.
وأشارت إدارة مدينة تايبيه إلى أن قطارات الأنفاق تعمل على النحو المعتاد.
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