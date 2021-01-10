موقع تسجيل بكالوريا 2021 الجزائر وتأكيد تسجيلات البكالوريا المتمدرسين والأحرار والمراسلة

تسجيل بكالوريا 2021 bac.onec.dz ، نرصد لكم رابط موقع تسجيل البكالوريا 2021 المتمدرسين والأحرار والمراسلة عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر، كما سنرصد لكم موعد تسجيلات بكالوريا 2021 الجزائر ومتى تنتهي عمليات التسجيل في بكالوريا الجزائر 2021، حيث أوضحت وزارة التربية الوطنية في بيان لها بوقت سابق عن مواعيد تسجيل بكالوريا 2021 أو تسجيلات الباك bac وذلك من أجل إمكانية دخول الامتحانات الرسمية في الجزائر.

تسجيل بكالوريا 2021 bac.onec.dz

موقع تسجيل بكالوريا 2021 بالجزائر ، في ذات السياق أوضح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر أنه عند تسجيل الدخول يجب مراعاة كتابة كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بدقة شديدة بدون أي أخطاء وذلك لعدم الوقوع تحت إلغاء التسجيل نهائياً، وتجعل الراغبين في التسجيل المحاولة مرة أخرى، وفيما يخص المترشحين المتمدرسين يجب مصادقة الطبيب على صحتهم كما يجب توافر شهادة ميلاد اصليه ونسخة وشهادة التسجيل في البكالوريا من الديوان الوطني للتعليم.

وفي ذات الصدد أكد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر في بيان رسمي له فيما يخص موقع تسجيل بكالوريا 2021 أن جميع المواقع الإلكترونية التابعة له سوف يتم تفعيل الروابط الخاصة بها خلال تاريخ تسجيلات البكالوريا 2021 المُحدد وتالمعلن عنه في وقت سابق من خلال البيان الرمسي لوزارة التربية الوطنية، كما سيتم فتح تأكيد تسجيلات البكالوريا 2021 والتعليم المتوسط والابتدائي عبر روابط سيتم تفعليها في وقت لاحق.

موعد تسجيلات بكالوريا 2021

أوضحت وزارة التربية الوطنية في بيان رسمي لها أن موعد تسجيلات بكالوريا دورة 2021 ستكون ابتداء من يوم الأحد 03 جانفي إلى غاية يوم الخميس 28 من نفس الشهر، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية الوطنية على تنظيم الامتحانات الرسمية لدورة العام 2021 (امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، امتحان شهادة التعليم المتوسط، امتحان شهادة البكالوريا).

طريقة التسجيل في بكالوريا 2021 الجزائر

نعلم أن الكثير من الطلبة والطالبات يرغبون بمعرفة طريقة التسجيل في بكالوريا الجزائر 2021 ، لذلك قُمنا بجلب فيديو يوضح الطريقة الصحيحة للتسجيل في بكالوريا 2021.

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أوضحت وزارة التربية الوطنية متمثلة في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أن موقع تسجيل بكالوريا 2021 الجزائر يتمثل في أولا: امتحان شهادة البكالوريا عبر رابط : https://bac.onec.dz وفيما يخص امتحان شهادة التعليم المتوسط يكون عبر رابط: https://bem.onec.dz، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق والسداد لجميع الطلبة والطالبات في الجزائر الشقيق.