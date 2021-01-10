سعر البنزين اليوم وتسعيرة شهر يناير 2021 بقرارات شركة أرامكو السعودية

سعر البنزين اليوم تم تحديده من قبل الشركة السعودية أراكمو وذلك وفقاً للتحديثات التي تتم بشكل دوري في العاشر من كل شهر ويتم تحديد السعر حسب التداول المحلي والأسعار العالمية سوار كانت بالصعود أو الهبوط أسعار البنزين اليوم والتي تم التصريح من قبل المسئولين داخل الشركة بأنهم يراجعون الأسعار بشكل دوري حتي يتم وضع التسعيرة العادلة فيما يخص أسعار الوقود والمحروقات كافة أسعار البنزين تأتي تعديلاتها بشكل دوري فإذا لزم الأمر بأن يكون هناك تحرك طفيف في الأسعار يتم أعلان ذلك أما أذا كان هناك هبوط في الأسعار يتم أيضاً التصريح بذلك وكانت قد أعلنت أرامكو أسعار البنزين في الشهر الماضي ديسمبر 2020 بتفصيله كاملة عن الأسعار كافة ً بمختلف أنواعها سواء كان من البنزين أو الكيروسين ، سعر البنزين الجديد لشهر يناير شامل كافة الأنواع الخاصة بالوقود وخاصة البنزين سنتعرف عليها في المقال بشكل تفصيلي .

سعر البنزين اليوم داخل المملكة العربية السعودية لشهر يناير الحالي :-

كان قد تم التصريح من قبل شركة أرامكو السعودية المتخصصة في منتجات البترول كافةً بأنه هي المسئولة عن ما يتم تحديده من أسعار خاصة بالمنتجات البترولية دون أي جهة أخري وذلك فيما جاء من تصريحات الشركة وهي التي حددت التسعيرة التي كانت تخص شهر ديسمبر الماضي من عام 2020 ووفقاً لما يتم وضعه من أسعار خاصة بالمنتجات البترول يتم العمل بها من اليوم الذي يلي تصريحات الشركة السعودية لمنتجات البترول وسوف يتم تطبيق الأسعار التي تم الإعلان عنها لشهر يناير في اليوم العاشر من الشهر الموافق يوم الأحد القادم ويتم العمل أيضاً بهذه الأسعار من اليوم التالي من التصريحات ويأتي تطبيق الأسعار يوم الاثنين المقبل من نفس الشهر وسوف يتم عمل التعديلات علي المنتجات البترولية سواء كانت صعوداً أو هبوطاً ويتم الإعلان عنها في يوم عشرة من كل شهر .

تم تحديد سعر الليتر الخاص بالبنزين فئة 91 بسعر الليتر ريال وأربعة وأربعون هلله . تم تحديد سعر الليتر الخاص بالبنزين فئة 95 بسعر الليتر ريال وثمانية وخمسون هلله . تم تحديد سعر الليتر الخاص بالديزل بسعر اثنان وخمسون هلله فقط لا غير . تم تحديد سعر غاز البترول والذي تحدد فقط بخمسه وسبعون هلله لا غير . تم تحديد سعر ليتر الكيروسين بفئاته بسعر سبعون هلله لا غير .

أسعار البنزين ارامكو الجديدة التي تم الإعلان عنها داخل المملكة العربية السعودية لشهر يناير الحالي :-سعر البنزين الجديد الذي تم تحديده من قبل شركة ارامكو والذي تم التصريح عنه وفقاً للأسعار العالمية :-

كانت قد أعلنت شركة أرامكو المسئولة عن تحديد الأسعار التي تخص منتجات البترول بأنها كانت قد أخذت وقت لكي تتمكن من الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتعديلات حتي تتمكن من أنها تصل إلي تقييم نهائي فيما يخص الأسعار وذلك في أتجاه كمية الإصلاحات التي تتخذها المملكة العربية السعودية ويتم الإعلان عن الأسعار وفقاً للتحركات العالمية في الأسعار سواء صعوداً أو هبوطاً

سعر البنزين اليوم شهر أغسطس سعر الليتر الخاص بفئة 91 للبنزين كان السعر ريال وخمسون هلله وفئة البنزين 95 كانت ريال وستون هلله .

شهر سبتمبر سعر الليتر الخاص بفئة 91 للبنزين كان السعر ريال وسبعة وأربعون هلله وفئة 95 ريال وثلاثة وستون هلله .

شهر أكتوبر سعر الليتر الخاص بفئة 91 للبنزين كان السعر ريال اربعه وأربعون هلله وفئة 95 ريال وتسعة وخمسون هلله .

شهر نوفمبر سعر الليتر الخاص بفئة 91 للبنزين كان السعر ريال أربعة وأربعون هلله وفئة 95 ريال ثمانية وخمسون هلله .

شهر ديسمبر سعر الليتر الخاص بفئة 91 للبنزين كان السعر ريال اثنان وأربعون هلله وفئة 95 ريال خمسة وخمسون هلله .

الأسعار التي تم الإعلان عنها من شهر أغسطس حتي ديسمبر من العام الماضي ومقارنتها بالأسعار الجديدة :-ارامكو أسعار البنزين وما تم التصريح عنه من الشركة فيما يخص التعديلات التي تتم علي الوقود بشكل دوري :-

يتم التعديل علي فئات الوقود المختلفة وذلك فيما يتفق مع منظومة الحوكمه الخاصة بالتعديل علي الأسعار لمنتجات الوقود وأيضاً المياه وأسعار الوقود المختلفة تكون قابلة للتغيير وذلك يتم تحديده وفقاً لما يتم تصديره من المملكة العربية السعودية للمنتجات البترولية ويتم التحديد سواء كان بالصعود أو بالهبوط .

الموعد الذي يتم تحديد الأسعار بناءً علي التحركات في الأسعار العالمية وفيما يخص تصدير المنتجات البترولية

كان قد تم التصريح من قبل شركة أرامكو في شهر فبراير الماضي بأن الأسعار كان يتم تحديدها بشكل ربع سنوي وحدث التعديل علي ذلك القرار ليكون تحديد الأسعار بشكل شهري وفقاً لما يتم في تحرك الأسعار العالمية سواء صعوداً أو هبوطاً ووفقاً أيضاً لما يتم تصديره من المملكة العربية السعودية للخارج كما قالت الشركة بأنها تقوم بتوفير كافة أنواع الوقود المختلفة حتي يتم تسديد الاحتياج المحلي داخل السعودية وكان قد تم تحديد اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ليتم تحديد السعر الجديد للوقود .

سعر البنزين اليوم يتم تحديد السعر بالتوافق مع أن الشركة تقوم بتوفير كافة ألاحتياجات للأنواع المختلفة من الوقود لكافة الأنواع المختلفة من المركبات سواء كانت من البنزين أو الكيروسين أو الديزل ويأتي ذلك لتلبية ألاحتياجات المختلفة لنوعيات المركبات كما تتعهد بشكل مستمر شركة أرامكو بأنه تتضمن الجودة الخاصة بمنتجات الوقود كما كانت سابقاً معروفاً عنها .