بايدن : ترامب ليس فوق القانون .. والعدالة لخدمة الشعب

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وقال بايدن، الخميس الماضى، إن ادعاءات دونالد ترامب بشأن الانتخابات تخلو من أى أسس قانونية، مشيرا إلى أن كل ما قام به ترامب ساعد فى توجيه إهانات لمؤسسات أمريكا الوطنية، حسبما أفادت قناة "العربية".
وأضاف بايدن، فى كلمة له، تعليقا على اقتحام أنصار ترامب مقر الكونجرس الأمريكى، أن ما جرى هو هجوم على أيقونة الديمقراطية، موضحا أن مجموعة من الغوغاء شنوا هجوما على الكونجرس لمصادرة إرادة الناخبين.
وتابع بايدن، أن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، ليس فوق القانون والعدالة تطبق على الجميع، موضحا أن ترامب دهش من تصرف القضاة فى المحكمة العليا الذى اتسم بالنزاهة.
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