تركيا تسجل 181 وفاة و9.537 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى تقريرها اليومى أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 22.631، فيما وصل إجمالى عدد الإصابات إلى 2.317.118 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 2.190.047 شخصا.
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